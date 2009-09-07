Казахстан вводит временный мораторий на экспорт ГСМ

Правительство Казахстана с сегодняшнего дня вводит временный мораторий на экспорт ГСМ. Об этом 7 сентября на заседании правительства заявил премьер-министр РК Карим Масимов.

Напомним, ранее министр сельского хозяйства Казахстана Ахылбек Куришбаев докладывал о том, что у сельхозтоваропроизводителей республики возникают проблемы из-за нехватки бензина марки АИ-80. В связи с этим он попросил главу правительства ввести временный запрет на экспорт ГСМ, передает АПК-Информ.