В Киевской обл. выявлен подпольный мясоперерабатывающий завод

Сотрудники СБУ совместно с представителями ветеринарной медицины и милиции, санитарно-эпидемиологической службы пресекли работу подпольного мясного завода в Киево-Святошинском районе Киевской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области, на складах, которые принадлежат 45-летнему частному предпринимателю, было выявлено свыше 12 тонн куриных, индюшиных субпродуктов и свиного мяса.

Весь товар был без соответствующих ветеринарных справок, сертификатов качества и каких-либо других документов.

В антисанитарных условиях в трехэтажном частном доме десять наемных рабочих из западных областей Украины перерабатывали сырье неизвестного происхождения на мясные полуфабрикаты - фарш, котлеты. Затем продукция, расфасованная в килограммовые лотки, реализовывалась предпринимателями на территории Одесского и Феофановского рынков, а также отпускалась небольшими оптовыми партиями в магазины и киоски Киево-Святошинского и Голосеевского районов.