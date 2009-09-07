Беларусь готова поставить в Украину 50 тыс.т сахара

Беларусь готова до конца 2009 года поставить в Украину 50 тысяч тонн сахара.

Об этом сообщается на официальном сайте правительства Беларуси со ссылкой на председателя государственного концерна «Белгоспищепром» Ивана ДАНЧЕНКО.

«Мы готовы поставить в Украину до конца текущего года 50 тысяч тонн сахара. Украинская сторона попросила нас об этом, и мы готовы пойти навстречу», - сказал И.ДАНЧЕНКО.

Председатель концерна отметил, что соответствующие консультации состоялись между министерствами экономики Беларуси и Украины. В ближайшее время, по его словам, ожидаются переговоры по вопросам поставки белорусского сахара с Министерством аграрной политики Украины.

И.ДАНЧЕНКО уточнил, что цена сахара для Украины будет формироваться исходя из мировой конъюнктуры, «в зависимости от рынка».

Он также подчеркнул, что цены на сахар в четвертом квартале обычно низкие, так как в этот период наблюдается снижение спроса на эту продукцию.

Председатель концерна также сообщил, что сахар, произведенный из нового урожая сахарной свеклы, уже практически полностью законтрактован. «У нас по союзному балансу с Российской Федерацией на следующий год предполагается продать 150 тысяч тонн сахара. Новый урожай практически законтрактован – на внутренний и российский рынок», - добавил он.

И.ДАНЧЕНКО прогнозирует к концу 2009 года увеличение поставок белорусского сахара на 15% до 230 тысяч тонн. «Мы работаем со странами Средней Азии, Казахстаном. К примеру, те объемы, которые запланированы по Казахстану, мы поставили, ожидаем развития нашего партнерства с этим государством и в будущем», - уточнил руководитель концерна.

По его словам, в Беларуси в 2009 году прогнозируется урожай сахарной свеклы на уровне 4 млн. тонн. «Такие объемы позволят заготовить нам 510-515 тысяч тонн сахара, что полностью закроет потребности внутреннего рынка и обеспечит хороший экспортный потенциал. Это особенно важно в условиях роста цен на сахар на мировом рынке, который связан с неурожаем сахарного тростника в Индии и Бразилии. Мы являемся импортонезависимой по сахару страной, цена на эту продукцию будет формироваться, как и положено, исходя из издержек производства. Что касается внешнего рынка, то мы только выиграем, экспортируя сахар», - резюмировал И.ДАНЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 19 августа в Минске состоялись консультации о возможных поставках белорусского сахара в Украину.

В состав делегации входили представители Министерства экономики, Госкомрезерва и представители торговых сетей. Во время консультаций планировалось обсудить объем поставок и цену.

Заместитель министра экономики Украины Виктор ПАНТЕЛЕЕНКО 27 августа сообщил, что белорусская сторона предложила слишком высокую цену за поставки сахара - 550 долл. за тонну, а такая цена на сегодняшний день не устраивает Украину. «Белорусская сторона может продать нам 50 тыс. тонн сахара до конца года и предлагает цену 550 долл. за тонну. Такая цена слишком велика для нас», - сказал В.ПАНТЕЛЕЕНКО.

Вместе с этим он отметил, что Украина намерена в дальнейшем продолжить обсуждение вопроса закупки сахара в Беларуси в большем объеме – до 100 тыс. тонн, но при условии, что цена будет снижена. Консультации и переговоры могут быть продолжены в ноябре, после окончания сбора урожая в Украине.