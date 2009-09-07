В Винницкой обл. началась уборка подсолнечника

Сельскохозяйственные предприятия Винницкой области приступили к уборке подсолнечника и сахарной свеклы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель Винницкого областного совета Григорий ЗАБОЛОТНЫЙ.

По его словам, аграрии области собрали 1,133 тыс. тонн подсолнечника и 18,666 тыс. тонн сахарной свеклы. Посевы подсолнечника обмолочены на площади 576 га, что составляет 0,5% от запланированных 107,829 тыс. га, средняя урожайность составляет 19,7 ц/га.

Сахарную свеклу аграрии области убрали с площади 780 га, что составляет 1,6% от запланированных 48,572 тыс. га, средняя урожайность – 239 ц/га.

Кроме того, аграрии Винницкой области собрали 11,065 тыс. тонн гречки, 2,221 тыс. тонн проса и 1,262 тыс. тонн сои.

В целом на территории Винницкой области имеется около 2 млн. га сельскохозяйственных земель.