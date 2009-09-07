В Тернопольской обл. завершен сев озимого рапса

В Тернопольской области завершен сев озимого рапса. Об этом корреспонденту УНИАН сообщила начальник отдела организации производства сельхозпродукции областного управления агропромышленного развития Мария ДЕРМАНСКАЯ.

По ее словам, всего в области этой культурой засеяно 63,5 тыс. га. «Оптимальные сроки сева рапса в области закончились 1 сентября, но поскольку земля была сухая, отдельные хозяйства еще ждали дождей и посеяли уже после них», – отметила М.ДЕРМАНСКАЯ.

По ее данным, в этом году озимого рапса в области посеяли на 15%, или 11,5 тыс. га, меньше, чем в прошлом. «Необходимо обеспечивать севооборот и давать отдохнуть почве, ведь рапс существенно истощает землю», – объяснила причину уменьшения посевных площадей рапса М.ДЕРМАНСКАЯ.

Также она сообщила, что аграрии области приступили к севу озимой пшеницы.