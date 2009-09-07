Минэкономики: Инфляцию в августе сдерживали высокий урожай

Факторами, которые сдерживали развитие инфляционных процессов в августе текущего года, были высокий урожай зерновых и тенденция к снижению цен реализации сельскохозяйственной продукции.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Министерства экономики со ссылкой на министра экономики Богдана ДАНИЛИШИНА, размещенном на официальном сайте ведомства.

Б.ДАНИЛИШИН также объясняет дефляционные процессы в августе депозитной активностью населения и отрицательными темпами прироста монетарных агрегатов.

В Министерстве считают, что в целом основными факторами формирования дефляционной динамики на продовольственном рынке является реализация антиинфляционных мер правительства и Национального банка, а также распространение сезонной тенденции снижения цен на отдельные группы товаров.

Ускоряющими факторами для инфляции в августе, по мнению Б.ДАНИЛИШИНА, были административные решения – повышение акцизных ставок привело к подорожанию подакцизных товаров, в частности, табачных изделий. Кроме того, инфляционные процессы стимулировало повышение цен на горюче-смазочные материалы на внутреннем рынке под влиянием роста цен на мировом рынке и повышение пошлины на экспорт нефти из России.

Как сообщал УНИАН, в Украине в августе 2009 года к июлю т.г. дефляция составила 0,2%, к августу 2008 года – инфляция 15,3%. С начала текущего года инфляция составила 8,2%.

В августе цены на продукты питания снизились на 0,3%, на мясо и мясопродукты – на 0,2%, на овощи – на 5,3%, на хлеб и хлебопродукты – выросли на 0,2%, на алкоголь и табачные изделия – на 2,3%, на сахар – на 8,5%.

Государственный бюджет Украины на 2009 год рассчитан, исходя из показателя инфляции 9,5%.

На сегодняшний день международные финансовые организации прогнозируют, что размер инфляции по итогам года в Украине составит 13%.