В Винницкой обл. площади под озимыми сократят на 1,4%

Сельскохозяйственные предприятия Винницкой области в 2009 году сократят площади посевов озимых на 1,44%, или 7,6 тыс. га, по сравнению с 2008 годом – до 519,6 тыс. га.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель Винницкого областного совета Григорий ЗАБОЛОТНЫЙ.

Он отметил, что незначительное сокращение посевов озимых культур запланировано из-за нехватки оборотных средств у небольших сельхозпредприятий, обрабатывающих до 3 тыс. га.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году аграрии области увеличили посевы озимых культур на 12,65%, или 59,218 тыс. га, по сравнению с 2007 годом – до 527,243 тыс. га.

В целом на территории Винницкой области имеется около 2 млн. га сельскохозяйственных земель.