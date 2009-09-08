В Крыму открылась лаборатория по контролю ГМО

С начала сентября текущего года на базе ГП "Крымстандартметрология" начала функционировать испытательная лаборатория по проверке пищевой продукции и сельскохозяйственного сырья на количественное и качественное содержание генетически модифицированных организмов (ГМО).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Госпотребстандарта Украины.

Согласно сообщению, это первая в Крыму лаборатория молекулярно-генетических исследований продукции. В конце августа она получила аккредитацию Национального агентства по аккредитации Украины. Создана лаборатория за средства ГП "Крымстандартметрология".

Как подчеркнули в пресс-центре, открытие такой лаборатории даст возможность предпринимателям Крыма и южных областей Украины проверить продукцию на наличие ГМО и в случае их содержания определить их количество.

Подобные лаборатории уже действуют в Луцке, Кривом Роге, Луганске, Житомире, Харькове, Виннице и Киеве. До конца 2009 года в системе Госпотребстандарта Украины планируется открытие еще нескольких лабораторий молекулярно-генетических исследований.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины N 468 от 13 мая 2009 г. "Об утверждении Порядка маркировки пищевых продуктов, которые содержат генетически модифицированные организмы или изготовлены с их применением и вводятся в оборот", с 1 июля 2009 года проводится обязательная маркировка пищевых продуктов, содержащих ГМО.