Египет объявил тендер на закупку 30 тыс.т растительных масел

Поставка в октябре

Согласно сообщениям операторов рынка, египетская компания Meditrade объявила тендер на закупку 30 тыс. тонн растительных масел. В частности, компания намерена импортировать соевое и подсолнечное масло - по 15 тыс. тонн каждого на базисе C&F. Поставка закупленной продукции должна быть осуществлена во второй половине октября, передает АПК-Информ.

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