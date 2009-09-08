Египет объявил тендер на закупку 30 тыс.т растительных масел

11:41, 08 сентября 2009
Агро
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Поставка в октябре

Согласно сообщениям операторов рынка, египетская компания Meditrade объявила тендер на закупку 30 тыс. тонн растительных масел.

В частности, компания намерена импортировать соевое и подсолнечное масло - по 15 тыс. тонн каждого на базисе C&F.

Поставка закупленной продукции должна быть осуществлена во второй половине октября, передает  АПК-Информ.

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