Запасы зерновых во Франции соответствуют прошлогодним

Согласно официальным правительственным данным, за первый месяц 2009/10 МГ (июль-июнь) французские фермеры реализовали 16,9 млн. тонн зерновых, что на 3,4% ниже объема продаж аналогичного периода прошлого года (17,5 млн. тонн). В частности, объем продаж пшеницы (исключая дурум) в июле т.г. сократился до 9,5 (10,4) млн. тонн, продажи дурума составили лишь 698 (775) тыс. тонн, кукурузы 219 (222) тыс. тонн. В то же время, объем реализации ячменя из Франции увеличился до 6,1 (5,8) млн. тонн, а продажи тритикале возросли до 233 (200) тыс. тонн.

В свою очередь, запасы зерновых во Франции по состоянию на 1 августа 2009 г. составили 17,9 млн. тонн, что соответствует уровню минувшего сезона. При этом запасы пшеницы (исключая дурум) сократились до 9,3 (9,9) млн. тонн, дурума - до 592 (828) тыс. тонн, между тем объем ячменя в запасах увеличился до 6,3 (5,5) млн. тонн, а запасы кукурузы составили 1,3 (1,3) млн. тонн, передает АПК-Информ.