В Харьковской обл. подготовлено более 70% помещений для скота

По состоянию на 1 сентября текущего года, в Харьковской области подготовлено 72% необходимого количества помещений для зимовки скота.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя главы ОГА Виктора ЗВЕРЕВА.

По его словам, на 1 сентября текущего года из необходимых 1269 помещений (345 коровников, 323 телятника, 330 свинарников, 35 хлевов и 236 птичников) полностью подготовлены 910, что составляет 72% общего количества.

В.ЗВЕРЕВ также сообщил, что сельхозпредприятия области продолжают заготовку кормов на зимово-стойбищный период и по состоянию на сегодняшний день фактически заготовлено 60,5 тыс. т сена, 78,9 тыс. т сенажа, заскирдовано 97,4 тыс. т соломы.

Кроме того, как отметил В.ЗВЕРЕВ, планируется заготовить 23,2 тыс. т корнеплодов и 331,4 тыс. т зернофуража.