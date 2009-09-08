Луганская область получит более 2,4 тыс. тонн сахара

В Луганской области для решения так называемой сахарной проблемы реализуется несколько правительственных программ, по которым области выделено более 2,4 тыс. тонн сахара.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге в облгосадминистрации начальник Госинспекции по контролю за ценами в Луганской области Георгий ВИСКИН.

По его словам, часть сахара область получила из Аграрного фонда. «На выходе этот сахар должен был стоить не дороже 4,20-4,30 грн./кг. Этот сахар реализован в конце июля – в начала августа в областном центре. К сожалению, наши торговые предприятия получили по этой программе всего около 60 тонн, что не помогло снизить цену", – сказал Г.ВИСКИН.

Также он сообщил, что на сегодняшний день на всей территории области реализовано более 634 тонн сахара. Поставщиком является завод в Харьковской области, который отпускает сахар по цене 3,50 грн./кг. Оператор государственного продовольственного резерва в области – "Ровеньковский комбинат хлебопродуктов" – делает надбавку 2% (7 коп.) плюс транспортные расходы.

По словам Г.ВИСКИНА, на каждой территории есть ответственное лицо, которое находится в непосредственной связи с оператором госрезерва и предварительно сообщает населению, где и когда будет реализован интервенционный сахар.

«Этот сахар реализуется в Алчевске, Лисичанске, Луганске, Ровеньках, Первомайске, Краснодоне, Марковском, Миловском районах и других городах и районах области по цене 3,80 грн./кг", – сказал он.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины разрешил продавать населению сахар из государственного продовольственного резерва через предприятия торговли, перечень которых определяется соответствующими местными органами исполнительной власти.

Торговая надбавка к цене реализации сахара из госпродрезерва не должна превышать 15% оптово-отпускной цены Аграрного фонда, независимо от количества посредников, которые принимают участие в его реализации населению.

По информации министра аграрной политики Украины Юрия МЕЛЬНИКА, Аграрный фонд и Госкомрезерв располагают 50 тыс. тонн сахара.