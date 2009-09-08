Кабмин намерен утвердить перечень иностранной сельхозтехники

Кабинет министров Украины намерен утвердить перечень иностранной сельхозтехники, которую можно приобрести через механизм удешевления кредитов.

Соответствующий проект распоряжения “Об утверждении перечня новой сельскохозяйственной техники и оборудования иностранного производства, аналоги которого не производятся в Украине и которые будут приобретаться сельскохозяйственными предприятиями в 2009 году через механизм удешевления кредитов” обнародован на официальном сайте Минагрополитики.

Проект распоряжения включает в себя перечень иностранной сельскохозяйственной техники, которую можно приобрести через механизм удешевления среднесрочных и долгосрочных кредитов. В частности, в списке: молоковозы, оборудование для очистки и анализа молока, тракторы с двигателем мощностью 200-550 л. с., картофелесажалки, комбайны для сбора винограда, оборудование для птицеводства, животноводства и свиноводства, а также другая сельхозтехника, которая не имеет аналогов в Украине.

В пояснительной записке отмечается, что удешевление кредитов на новую иностранную технику улучшит техническое обеспечение агропромышленного комплекса.