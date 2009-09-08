Кабмин намерен утвердить перечень иностранной сельхозтехники
Под дешевые кредиты
Кабинет министров Украины намерен утвердить перечень иностранной сельхозтехники, которую можно приобрести через механизм удешевления кредитов.
Соответствующий проект распоряжения “Об утверждении перечня новой сельскохозяйственной техники и оборудования иностранного производства, аналоги которого не производятся в Украине и которые будут приобретаться сельскохозяйственными предприятиями в 2009 году через механизм удешевления кредитов” обнародован на официальном сайте Минагрополитики.
Проект распоряжения включает в себя перечень иностранной сельскохозяйственной техники, которую можно приобрести через механизм удешевления среднесрочных и долгосрочных кредитов. В частности, в списке: молоковозы, оборудование для очистки и анализа молока, тракторы с двигателем мощностью 200-550 л. с., картофелесажалки, комбайны для сбора винограда, оборудование для птицеводства, животноводства и свиноводства, а также другая сельхозтехника, которая не имеет аналогов в Украине.
В пояснительной записке отмечается, что удешевление кредитов на новую иностранную технику улучшит техническое обеспечение агропромышленного комплекса.