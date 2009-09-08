Завтра в Украине погода улучшится

Завтра в Украине осадков не ожидается. Ночью и утром в западных областях местами туман.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в восточной и южной части отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 9-14°, на юге 15-20°, днем 23-28°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 12-17°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

В Киевской области в среду осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 23-28°. В Киеве температура ночью 11-13°, днем 24-26°.