ЕБРР выделил кредит в 75 млн. долл. предприятиям Louis Dreyfus

Европейский банк развития и реконструкции выделил кредитную линию в размере 75 млн. долл. для предприятий "Луис Дрейфус Комодитиз" в Украине и в России.

Об этом говорится в сообщении, размещенной на официальном сайте банка.

Сообщается, что трехлетний возобновляемый кредит предназначен для финансирования закупки, хранения, переработки и экспорта сельхозпродукции.

"Луис Дрейфус Комодитиз" является владельцем контрольного пакета одной из крупнейших элеваторных сетей в России - ООО "Русская элеваторная компания", вместимость хранилищ которого составляет 1,5 млн. метрических тонн. В 2006 г. ЕБРР предоставил РусЭлКо 18,375 млн. долл.