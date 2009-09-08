Импорт рыбы и морепродуктов в этом году сократится на 16-18%

Импорт в Украину рыбы и морепродуктов в 2009-2010 маркетинговом году (октябрь 2009-сентябрь 2010 гг.) сократится на 16-18% - до 320-330 тыс. тонн. Такое мнение в беседе с журналистами высказала президент компании «Скандинавия» Елена ЯКИМЕНКО.

По ее словам, в 2007-2008 МГ импорт рыбы и морепродуктов в Украину составил 450 тыс. тонн, однако в текущем маркетинговом сезоне импорт снизился на 14% - до 390 тыс. тонн, в связи с валютными колебаниями и снижением доходов населения. Специалист отметила, что в текущем сезоне значительно сократился импорт деликатесной рыбы, при этом, импорт массовых сортов рыбы вырос.

В следующем сезоне (2009-2010 МГ), по оценкам специалистов компании «Скандинавия», импорт рыбы и морепродуктов снизится еще на 16%-18% - до 320-330 тыс. тонн.