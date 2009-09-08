Импорт сахара-сырца в Россию сократился на 29%

Импорт сахара-сырца в январе-июле 2009 года снизился на 29% до 1,141 млн т. с 1,607 млн. тонн за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют материалы Федеральной таможенной службы, сообщает АПК-Информ.

В денежном выражении объем импорта упал на 19,07% до $435,8 млн с $620,5 млн.

Импорт белого сахара вырос в 1,8 раза до 63,9 тыс. тонн с 35,4 тыс. тонн, в денежном выражении - до $31,9 млн с $15,6 млн.