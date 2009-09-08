Аргентина ведет сев подсолнечника

По сообщению участников рынка, осадки, выпавшие в ряде ключевых регионов Аргентины в последнюю неделю, способствуют продвижению сева подсолнечника. В частности, наибольшее количество осадков получили такие провинции, как Буэнос-Айрес, Кордоба, Санта Фе и Энтре Риос. Однако, по мнению сельхозпроизводителей, после августовской засухи еще необходимы дополнительные осадки, чтобы посевная подсолнечника была завершена в срок, сообщает АПК-Информ..

При этом на севере Аргентины - в провинции Чако вследствие недостатка осадков стоит ожидать снижения посевных площадей под подсолнечником в пользу сои.

Напомним, что согласно прогнозу министерства сельского хозяйства Аргентины, посевная площадь под масличной урожая 2009/10 МГ снизится на 15% по сравнению с прошлым сезоном и составит 1,74 млн. га. Тогда как, по мнению частных аналитических компаний, этот показатель будет выше оценок министерства.