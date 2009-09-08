Завтра по Украине без осадков

В среду, 9 сентября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, температура воздуха ночью +11..+13 градусов, днем +24...+26 градусов

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +9...+14 градусов, днем +22...+27 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +9...+14 градусов, днем +23...+28 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +10...+15 градусов, днем +23...+28 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +9...+14 градусов, днем +23...+28 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +15...+20 градусов, днем +24...+29 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +14...+19 градусов, днем +23...+28 градусов.

8 сентября температура воды в Черном и Азовском морях +20...+23 градуса, в Днепре возле Киева +19 градусов.