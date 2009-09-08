Гран-при выставки «Алкософт 2009» завоевала ТМ «Статус»

С 8 по 10 сентября 2009 проходит 14-я Международная специализированная выставка индустрии напитков Alco+Soft 2009.

Как сообщил УНИАН глава пресс-службы ГК «Петрус» Александр ПЕТРУЛЕНКОВ, гран-при 14-го дегустационного конкурса международной выставки индустрии напитков «Алкософт 2009» завоевала ТМ «Статус» Золотоношского ЛВЗ «Златогор», а "золото" первого места досталось ТМ «Горилочка» пшеничная.

А.ПЕТРУЛЕНКОВ отметил, что основные задачи Alco+Soft – объединение на профессиональной основе специалистов по производству и реализации напитков для ознакомления с новыми технологиями и оборудованием, продвижения и популяризации новой продукции и торговых марок. Организует выставку компания "АККО Интернешнл" при поддержке Государственного комитета пищевой промышленности Министерства аграрной политики Украины.

Alco+Soft будет проходить в рамках Недели пищевой промышленности в Международном Выставочном Центре.

Отмечается, что выставка Alco+Soft – ведущая выставка индустрии напитков в Украине. В рамках выставки традиционно проводятся закрытые дегустационные конкурсы Alco+Soft в номинациях: водки и ликероводочные изделия; вина и коньяки; минеральные воды, соки и безалкогольная продукция. Целью конкурсов является повышение качества отечественной продукции, продвижение на рынок высококачественной продукции, что содействует борьбе с нелегальным импортом и фальсификацией напитков. В конкурсах принимают участие иностранные и отечественные производители и дистрибьюторы. Жюри, в составе экспертов-дегустаторов международного класса и технологов ведущих компаний-производителей, гарантирует максимальную объективность решений.

Профессиональная дегустационная комиссия, в состав которой входят специалисты Концерна "Укрспирт", научные сотрудники УкрНИИспиртбиопрод, УкрНИИгигиены питания, технологи ликероводочных заводов, оценивают органолептические показатели представленной на конкурс продукции согласно действующего законодательства Украины об оценке качества изделий.

Победители конкурса награждаются медалями и дипломами за I, II и III места, а также дипломами за лучший дизайн изделий.

Председатель комиссии - первый заместитель Председателя концерна "Укрспирт" Виталий Владимирович СОСНИЦКИЙ.