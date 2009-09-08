На рынках Сумской области продажи агропродукции выросли на 4,8%

В январе-августе 2009 года по сравнению с январем-августом 2008 года продажи сельхозпродукции на рынках Сумской области выросли на 4,8 % при росте цен на 21,6 %.

Продукты животноводства подорожали на 29,3 %, их продажа увеличилась на 12,4 %. Продажа продуктов растениеводства уменьшилась на 0,6 % при росте цен на 3,7 %.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в Сумской области, в августе 2009 года по сравнению с августом предыдущего года продажа сельхозпродукции на рынках увеличилась на 9,9 % при росте цен на 13,6 %.