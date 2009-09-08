Голландцы планируют построить в Рени зерновой терминал. По этому поводу состоялись общественные слушания, кстати, первые в истории города, сообщает УкрАгроКонсалт.

По словам депутата Ренийского городского совета Сергея Кобенко, слушания проведены в соответствии с требованиями законодательства о застройке и планировании территорий. Жителям Рени был представлен проект строительства зернового терминала ООО «Бонтруп-терминал», которое является дочерним предприятиям голландской компании «Бонтруп-холдинг». Речь идет о сооружении в черте города на берегу Дуная комплекса по перевалке зерновых грузов мощностью 500 тысяч тонн в год. Общая стоимость проекта – 15,5 млн грн.

В слушаниях приняли участие около двадцати жителей города, многие высказали свои сомнения по поводу благих намерений каких бы то ни было иностранных инвесторов. Окончательную позицию общественности по этому вопросу должна выработать согласительная комиссия.