8 фермерских хозяйств Житомирщины получили 300 тыс. грн.

С начала года 8 фермерских хозяйств Житомирской области получили 298,4 тыс. грн. безвозвратной финансовой поддержки.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации, такие цифры озвучил сегодня во время правительственной «горячей линии» по проблемным вопросам предпринимателей первый заместитель главы ОГА Владимир ЗАГРИВЫЙ.

"Через Житомирское региональное отделение Украинского государственного фонда поддержки фермерских хозяйств в текущем году 8 фермерских хозяйств получили 298,4 тыс. грн. средств финансовой поддержки на безвозвратной основе и 2 фермерских хозяйства - 135,8 тыс. грн. на возвратной основе", - сказал В. ЗАГРИВЫЙ.

Он отметил, что приведенные цифры значительно превышают аналогичные прошлогодние. При этом замглавы ОГА сообщил о слабом финансировании малого предпринимательства в области в этом году.

По его словам, согласно областной Комплексной программе поддержки малого предпринимательства на 2009-2010 годы для ее реализации в регионе необходимо свыше 2 млн. грн. При этом 1 млн. грн. из них должны составлять средства областного бюджета, 791,2 тыс. грн. - средства других местных бюджетов и свыше 250 тыс. грн. - деньги общественных организаций поддержки предпринимателей.

"Однако из-за ограниченности финансовых ресурсов в условиях общего финансового кризиса деньги на программные мероприятия в областном бюджете в этом году не предусмотрены", - подчеркнул В. ЗАГРИВЫЙ. Он отметил, что на местах из-за отсутствия средств почти не поддерживается предпринимательство региона.

"За 6 месяцев года в поддержку предпринимательства использовано около 10 тыс. грн. из местного бюджета только Коростенским городским советом ", - сказал В. ЗАГРИВЫЙ.