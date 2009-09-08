Зерновые интервенции в России будут не эффективны

Зерновые закупочные интервенции на российском рынке в современных условиях будут неэффективными и даже могут негативно сказаться на рыночной конъюнктуре и на экспорте. Такое мнение высказали в рамках ежегодной конференции Российского зернового союза во вторник ведущие эксперты отрасли, сообщает РИА Новости..

Ранее сообщалось, что Минсельхоз планирует провести зерновые интервенции на внутреннем рынке не ранее октября.

"Если они начнутся в октябре, я не думаю, что это будет здоровым для рынка. Российскому зерну нужно двигаться и завоевывать мировые рынки, а интервенции этому не помощник, а наоборот - конкурент и противник", - заявил генеральный директор аналитической компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко.

При этом он подчеркнул, что надо вернуться к идее экспортных субсидий. По его словам, России в текущем году необходимо реализовать экспортный потенциал. "Если он не состоится, то у нас будет завал зерна, очередной коллапс", - сказал Петриченко.

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский добавил, что механизм зерновых интервенций сегодня не поддерживает рыночную конъюнктуру. "В нынешнем сезоне, в отличие от прошлого, эффективность от закупочных интервенций равна нулю", - сказал Злочевский, добавив, что в Минсельхозе не принимают решение по их проведению, так как неизвестно, "какой толк от них будет".

Эксперт отметил, что свободная емкость для нового зерна составляет только 6 миллионов тонн. При этом, более половины свободных мощностей располагается в экспортно-ориентированных регионах, где проведение интервенций может "затромбировать" экспорт.

Помимо инструмента зерновых инвестиций должны быть применяться на рынке дополнительные, альтернативные механизмы, добавил Злочевский.

По словам заместителя гендиректора "Международной зерновой компании" Николая Демьянова, экспорт зерна не очень эффективный бизнес.

Генеральный директор "Института конъюнктуры аграрного рынка" Дмитрий Рылько также считает, что зерновые интервенции не окажут позитивного влияния на рынок. "Закупочные интервенции, даже если и состоятся, никакого серьезного влияния на российский зерновой рынок не окажут", - сказал он.

При этом он напомнил, что сегодня "дамокловым мечом" над рынком висят 8,2 миллиона тонн зерна закупленных в ходе прошлогодних интервенций. Надо быть осторожными и с экспортными субсидиями, считает эксперт, - они могут дать России только краткосрочное преимущество, а резервы нужно искать в сокращении издержек.

Как считает Рылько, дно конъюнктуры российского рынка зерна придется на конец сентября, а после этого начнется медленный рост, при котором проведение зерновых интервенций может только негативно сказаться на экспорте.

Закупочные интервенции проводились в 2001, 2005, 2006 годах, а также с 19 августа 2008 года по 21 мая 2009 года. Функции госагента выполняло "Агентство по регулированию продовольственного рынка", преобразованное в государственное ОАО "Объединенная зерновая компания" (ОЗК).

По итогам конкурса, проведенного Минсельхозом, госагентом по проведению в 2009 году закупочных и товарных интервенций на рынке зерна и сухого молока выбрано ООО "Резервная продовольственная компания" (РПК). Учредителем компании является Агропромсоюз, объединяющий около 70 региональных агросоюзов и 40 компаний.