В Кени валовой сбор кукурузы сократится на 10%

Согласно данным USDA, в 2009/10 МГ (июль-июнь) валовой сбор кукурузы в Кении сократится на 10% - до 1,8 млн. тонн, в сравнении с урожаем прошлого года (2 млн. тонн). При этом объем производства зерновой в новом сезона на 40% ниже показателя 2007/08 МГ (3 млн. тонн).

В свою очередь, импортные закупки кукурузы увеличатся до 1,1 млн. тонн против 1 млн. тонн в 2008/09 МГ и 25 тыс. тонн в сезоне-2007/08, а внутреннее потребление составит 3 (3,1; 3) млн. тонн.