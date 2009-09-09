В России собрано 70,8 млн. тонн зерна

По данным регионов, на 8 сентября текущего года зерновые и зернобобовые культуры в Российской Федерации обмолочены на площади 28 млн. га (59% площади сева), остается убрать в пределах 19 млн. га. Намолочено 70,8 млн. тонн зерна. Урожайность составляет 25,3 ц/га, что на 1,3 ц/га меньше уровня прошлого года (26,6 ц/га). Об этом сообщает АПК-Информ со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РФ.

Намолочено пшеницы 45 млн. тонн (в 2008 году 54,5 млн. тонн), ячменя 15 млн. тонн (в 2008 году 21,8 млн. тонн).

В Центральном федеральном округе обмолочено 6,6 млн. га (84,5%), намолочено - 20,4 млн. тонн или 29% от общероссийского, урожайность - 30,7 ц/га (на 4,3 ц/га меньше 2008 года).

В Южном федеральном округе уборка зерновых колосовых завершена. Обмолочено 8,7 млн. га, или 83% площади сева зерновых и зернобобовых культур, валовой сбор зерна составил 26,1 млн. тонн зерна при урожайности 30,0 ц/га (на 6,6 ц/га меньше уровня 2008 года). В Приволжском федеральном округе обмолочено 9,7 млн. га (68%), намолочено 18,9 млн. тонн или 27% от общероссийского, урожайность составила 19,4 ц/га (на 2 ц/га меньше 2008 года).

В Северо-Западном федеральном округе обмолочено 207 тыс. га (66%), намолочено - 565 тыс. тонн (на 219 тыс. тонн больше 2008 года), урожайность - 27,2 ц/га (на 3,7 ц/га меньше 2008 года).

В Дальневосточном федеральном округе обмолочено 272 тыс. га (64%), намолочено - 461 тыс. тонн, при урожайности 17 ц/га (на 4,1 больше 2008 года).

В Уральском федеральном округе обмолочено 934 тыс. га (24%), намолочено - 1,4 млн. тонн (на 1,8 млн. тонн меньше 2008 года), урожайность - 14,6 ц/га (практически на уровне 2008 года).

В Сибирском федеральном округе обмолочено 1,5 млн. га (15%), намолочено - 3,1 млн. тонн (на 3,2 млн. тонн меньше 2008 года), урожайность - 20 ц/га (на 5,5 больше 2008 года).

Регионы Центрального, Южного и Приволжского федеральных округов ведут уборку сахарной свеклы (фабричной). Убрано 58,5 тыс. га посевов (7% площади сева), накопано 1,8 млн. тонн корнеплодов (на 1,6 тыс. тонн меньше 2008 года) при урожайности 314,2 ц/га (на 52,4 ц/га ниже прошлого года).

Хозяйства Краснодарского и Ставропольского края приступили к уборке подсолнечника и кукурузы на зерно.

Подсолнечника намолочено 65 тыс. тонн маслосемян при урожайности 21 ц/га, что на 1,3 ц/га больше уровня 2008 года (в 2008 году - 121 тыс. га, намолочено 238,7 тыс. тонн, урожайность - 19,7 ц/га).

Кукурузы на зерно убрано с площади 2 тыс. га, намолочено 7,7 тыс. тонн при урожайности 39,5 ц/га (в 2008 году - 63,2 тыс. га, намолочено 287,5 тыс. тонн, урожайность - 45,5 ц/га).

Началась уборка риса в Краснодарском крае. На 8 сентября убрано 5,3 тыс. га, намолочено 28 тыс. тонн при урожайности 52,5 ц/га.

По данным регионов сев озимых культур проведён на площади 7,3 млн. га, что на 2,6 млн. га больше аналогичной даты прошлого года.

Продолжается уборка кормов. На одну условную голову КРС заготовлено 14,5 ц. к. ед., что практически на уровне прошлого года.

Накопленные ресурсы минеральных удобрений к проведению сезонных полевых работ 2009 года составляют 2004,5 тыс. тонн д.в., что на 145,5 тыс. тонн д.в. больше уровня 2008 года.