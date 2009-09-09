Китай импортировал рекордный объем пальмового масла

Согласно данным Национального информационного центра зерна и масел Китая (CNGOIC) в августе т.г. объем импортных закупок пальмового масла в страну вновь достиг рекордной отметки - 700 тыс. тонн, превысив показатель предыдущего месяца (670 тыс. тонн). Всего за первые 7 месяцев 2009 г. импорт пальмового масла в Китай увеличился на 9,8% - до 3,47 млн. тонн. При этом запасы данной продукции в стране в настоящее время уже составляют около 500 тыс. тонн, сообщает АПК-Информ..

Добавим, что аналитики CNGOIC еще не опубликовали точную оценку объема импорта пальмового масла в сентябре, тем не менее, по предварительным прогнозам данный показатель также будет высоким.

Отметим, что наращивание импорта пальмового масла в Китай обусловлено низкой стоимостью данной продукции в сравнении с другими маслами, в частности с соевым. Кроме того, высокий объем закупок пальмового масла наряду с увеличением импорта сои и соевого масла позволил сдержать рост цен на пищевые масла на внутреннем рынке Китая во время достижения пика потребительского спроса (пищевые масла в стране представляют собой смесь различных масел, включая пальмовое и соевое).