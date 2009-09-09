Тамбовская область поставит в Азербайджан 500 тыс. тонн продзерна

С однодневным рабочим визитом в Тамбовской области побывала делегация Правительства Республики Азербайджан во главе с министром Кямаледдином Гейдаровым. Губернатор области Олег Бетин и руководитель делегации провели переговоры, результатом которых стал ряд взаимовыгодных договоренностей. Об этом сообщило Управление пресс-службы и информации администрации области.

В частности, стороны договорились о поставке 500 тыс. тонн продовольственного зерна для нужд госрезерва Азербайджана.

Также обсуждалась возможность создания в Мичуринске логистического центра по хранению плодоовощной продукции. Решено, что проработкой вопросов, связанных со строительством, будет заниматься фирма, которую планируется зарегистрировать со стопроцентным азербайджанским капиталом.