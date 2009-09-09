Тамбовская область поставит в Азербайджан 500 тыс. тонн продзерна

12:21, 09 сентября 2009
Агро
0

Для нужд госрезерва

С однодневным рабочим визитом в Тамбовской области побывала делегация Правительства Республики Азербайджан во главе с министром Кямаледдином Гейдаровым. Губернатор области Олег Бетин и руководитель делегации провели переговоры, результатом которых стал ряд взаимовыгодных договоренностей. Об этом сообщило Управление пресс-службы и информации администрации области.

В частности, стороны договорились о поставке 500 тыс. тонн продовольственного зерна для нужд госрезерва Азербайджана.

Также обсуждалась возможность создания в Мичуринске логистического центра по хранению плодоовощной продукции. Решено, что проработкой вопросов, связанных со строительством, будет заниматься фирма, которую планируется зарегистрировать со стопроцентным азербайджанским капиталом.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter