Европейские производители молока критикуют министров

Европейская ассоциация фермеров-производителей молочных продуктов подвергла критике министров сельского хозяйства 27 стран Евросоюза за их нерешительность в принятии мер по разрешению "молочного кризиса", сообщает РИА Новости..

"Молочный кризис" сотрясает Европу уже не первый месяц. Закупочные цены на молоко за год упали на 40-50% до 18-20 евроцентов за литр. Себестоимость производства литра молока при этом составляет порядка 33 центов. В ноябре 2008 года министры сельского хозяйства стран ЕС одобрили предложение Еврокомиссии о сокращении "молочных" квот на один процент в год с целью их постепенной отмены в 2014-2015 годах. Европейские аграрии требуют ограничить производство молочной продукции в ЕС и отказаться от предложенной Еврокомиссией политики постепенной отмены "молочных" квот.

В ходе очередной встречи в понедельник в Брюсселе министры сельского хозяйства стран Евросоюза не смогли договориться о мерах поддержки европейских производителей молока, отложив обсуждение этого вопроса до своей следующей встречи, которая состоится в октябре.

"Министры сельского хозяйства стран ЕС не смогли принять решение, и это означает, что катастрофическая ситуация для фермеров-производителей молокопродуктов продолжится", - говорится в заявлении фермерской ассоциации, распространенном в Брюсселе.

Ассоциация предупредила политиков, что пока они принимают решение, многие фермеры уйдут из бизнеса.

Шестнадцать стран ЕС во главе с Францией и Германией в ходе заседания высказались за временное повышение цен при интервенциях на европейском молочном рынке, а также за усиление поддержки экспортеров масла, порошкового молока и сыра. Еврокомиссар по сельскому хозяйству Марианн Фишер Боэль заявила, что "повышение интервенций в отношении порошкового молока и масла исключено и было бы непродуктивным".