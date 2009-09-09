Белоруссия может запретить продажу слабоалкогольных напитков

12:32, 09 сентября 2009
Агро
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А также их производство и ввоз

Министерство по налогам и сборам Белоруссии подготовило проект госрешения о запрете производства, ввоза и реализации слабоалкогольных напитков, сообщил замглавы министерства Василий Каменко.

По его словам, суть предложения МНС состоит в том, чтобы «прекратить и производство, и ввоз, и реализацию слабоалкогольных напитков».

Он уточнил, что данный документ разработан по поручению правительства Белоруссии.

Необходимость введения запрета на продажу слабоалкогольных напитков в МНС обосновывают увеличившимся ввозом в страну некачественной продукции. «Смешивают этиловый спирт с водой, отдушкой и продают эту гадость на химии под видом слабоалкогольных напитков», – сказал Каменко.

Среди других причин замминистра назвал достаточно актуальную для Белоруссии проблему алкоголизма, отметив высокий уровень потребления слабоалкогольных напитков молодежью.  «Интерфакс»

 

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