Белоруссия может запретить продажу слабоалкогольных напитков

Министерство по налогам и сборам Белоруссии подготовило проект госрешения о запрете производства, ввоза и реализации слабоалкогольных напитков, сообщил замглавы министерства Василий Каменко.

По его словам, суть предложения МНС состоит в том, чтобы «прекратить и производство, и ввоз, и реализацию слабоалкогольных напитков».

Он уточнил, что данный документ разработан по поручению правительства Белоруссии.

Необходимость введения запрета на продажу слабоалкогольных напитков в МНС обосновывают увеличившимся ввозом в страну некачественной продукции. «Смешивают этиловый спирт с водой, отдушкой и продают эту гадость на химии под видом слабоалкогольных напитков», – сказал Каменко.

Среди других причин замминистра назвал достаточно актуальную для Белоруссии проблему алкоголизма, отметив высокий уровень потребления слабоалкогольных напитков молодежью. «Интерфакс»