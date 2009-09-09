Урожай зерновых вместе с кукурузой составит 45 млн. тонн

Министерство аграрной политики Украины прогнозирует, что урожай зерновых в текущем году вместе с кукурузой составит 45 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК.

«Мы рассчитываем, что в учетном весе у нас может быть вместе с кукурузой около 45 млн. тонн», – сказал Ю.МЕЛЬНИК.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году аграрии Украины собрали 53,3 млн. тонн зерна, что на 81,8%, или 24 млн. тонн, больше, чем в 2007 году. Средняя урожайность зерновых в 2008 году составила 34,7 ц/га против 21,8 ц/га в 2007 году.