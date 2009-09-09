По последним данным, Украина экспортировала 4,8 млн. тонн зерновых из нынешнего урожая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК.

«Экспорт у нас серьезный, где-то на уровне 4,8 млн. тонн. Это данные на вчерашний день, причем за июль-август было 4,2 млн. тонн, а за первые дни сентября экспортировано почти 600 тыс. тонн», - сказал Ю.МЕЛЬНИК.

Он отметил, что не исключено увеличение ожидаемых объемов экспорта, однако это зависит от активности покупателей.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам экспертов, экспорт зерна урожая 2009 г. из Украины составит 17-18 млн. тонн

19 августа на пресс-конференции в Полтавской области Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выразил уверенность в том, что Украина в текущем году соберет 50 млн. тонн зерна, до 18-20 млн. тонн будет экспортировано.