В Украине начался сев озимых
13:25, 09 сентября 2009Агро
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Засеяно 600 тыс. га
В Украине начался сев озимых культур и на сегодняшний день засеяно уже порядка 600 тыс. га.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК.
«Посевная уже началась, и на сегодняшний день засеяно около 600 тыс. га», - сказал министр.
Он отметил, что это составляет приблизительно 8% от планирующихся площадей посева.
Посевная кампания началась преимущественно в Луганской, Донецкой, Запорожской областях.
В других областях посевные работы еще не начаты.
Как сообщал УНИАН, по прогнозам Министерства аграрной политики, посевная площадь под озимыми культурами в этом году составит порядка 9,1 млн. га.
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