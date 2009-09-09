В Украине начался сев озимых культур и на сегодняшний день засеяно уже порядка 600 тыс. га.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК.

«Посевная уже началась, и на сегодняшний день засеяно около 600 тыс. га», - сказал министр.

Он отметил, что это составляет приблизительно 8% от планирующихся площадей посева.

Посевная кампания началась преимущественно в Луганской, Донецкой, Запорожской областях.

В других областях посевные работы еще не начаты.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Министерства аграрной политики, посевная площадь под озимыми культурами в этом году составит порядка 9,1 млн. га.