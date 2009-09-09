Завтра в Украине сохранится сухая и теплая погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 10 сентября будет переменная облачность. Без осадков, только в Крыму местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром в западных и северных областях слабый туман. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в восточной и южной части местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 9-14°, на побережье морей 15-20°, днем 22-27; в Карпатах ночью 5-10°, днем 12-17°.

В Киевской области завтра переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 22-27°.

В столице переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 24-26°.

9 сентября температура воды в Черном и Азовском морях 20-23°, в Днепре возле Киева 19°