Повышение акциза на табак загонит рынок в тень

Повышение с 1 октября т.г. ставок акцизного сбора на табачные изделия, инициируемое правительством, приведет к увеличению доли нелегального рынка.

Такое мнение озвучили представители табачных компаний на "евродебатах" Европейской Бизнес Ассоциации на тему "Фискальная политика Украины на рынке табачных изделий в контексте европейской интеграции", которые прошли 8 сентября в Киеве.

Производители табачных изделий напомнили, что за последние 12 месяцев в Украине акцизы на табачные изделия повышались трижды. "Если дальнейшего повышения налогов не будет, то около 20% рынка будет черным, а если повысят, то мы потеряем за год еще 20% легального рынка", - сказал руководитель по корпоративным вопросам компании "Империал Табако Юкрейн" Юрий КИШКО.

Он сообщил, что после последнего повышения акцизов в мае текущего года в Украине наблюдается значительное увеличение нелегальной продажи сигарет.

"Наши торговые представители только в 17 регионах зафиксировали около 500 точек продажи нелегальных сигарет" , - сказал Ю. КИШКО.

По информации директора отдела по корпоративным вопросам ЗАО "Джей Ти Интернешнл Компани Украина" Дмитрия РЕДЬКО, с мая по июль текущего года, после последнего повышения акциза на сигареты, падение легального производства составило 25%.

По словам директора отдела по корпоративным вопросам ЗАО "Филип Моррис Украина" Константина РЯБЕНКО, при повышении акцизов с 1 октября текущего года сигареты в Украине в среднем подорожают на 25%.

"Увеличение акцизов в Украине в 2009 году, включая предложенное повышение, - беспрецедентно по своему размаху в мировой истории. Акцизные обязательства могут увеличиться на 50% по сравнению с действующими и привести к росту цен еще на 25%", - подчеркнул он. К.РЯБЕНКО отметил, что отечественные сигареты, цены которых отражают рост акцизов, вынуждены конкурировать с дешевой контрабандой.

"Мы категорически выступаем против еще одного повышения акциза. Это может стать уже четвертым повышением за последние 12 месяцев. На наш взгляд, подобное предложение грубо нарушает действующее законодательство Украины, регулирующее порядок изменения налогов. Мы призываем правительство сохранить действующие ставки акцизного сбора, учитывая уже утвержденную индексацию специфического компонента и минимального налога на 15% с 1 января 2010 года", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в августе 2009 г. Кабинет министров Украины подал предложение в Верховную Раду Украины о повышении с 1 октября 2009 года адвалорной составляющей акцизного сбора на табачные изделия с 20 до 36% от оборота реализации по установленным максимальным розничным ценам путем внесения поправки в проект закона “О внесении изменений в Закон Украины “О государственном бюджете Украины на 2009 год” (регистр. № 4707 от 24.06.2009 г.) при подготовке его ко второму чтению.