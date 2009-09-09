Министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ заявляет, что государство взыщет компенсацию с собственников молочного цеха, продукцией которого отравились дети в Джанкое.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.КНЯЗЕВИЧ сообщил на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Я поручил пересмотреть все затраты, которые были осуществлены во время этого события. Соответственно, мы обратимся – это будет либо местная власть или правительственная комиссия – в Генеральную прокуратуру для того, чтобы направить представление в суд и компенсировать все затраты собственником этого завода», - сказал В.КНЯЗЕВИЧ.

Министр также сообщил, что правительственная комиссия и Министерство здравоохранения оказывают помощь правоохранительным органам в расследовании факта массового отравления детей в Джанкое.

«Все остальное сделают уже правоохранительные органы, и они сделают свои выводы. Мы же будем настаивать на обязательности возмещения ущерба. Не может быть так, чтобы из-за чьей-то халатности тратили миллионы не только средств, но и усилий на преодоление последствий», - добавил он.

В.КНЯЗЕВИЧ также сообщил, что в настоящее время Генический молочный цех закрыт. По его словам, на этом производстве сейчас работает санитарно-эпидемиологическая служба.

Как сообщал УНИАН, на протяжении 3-6 сентября с диагнозом « гастроэнтероколит » было госпитализировано 195 детей (2003-2008 г.р.) - воспитанников восьми дошкольных заведений Джанкоя.

По состоянию на утро сегодняшнего дня, в джанкойской больнице на лечении находятся 16 детей.

Специалисты республиканской, городской СЭС и персонал больницы осуществляют комплекс регламентированных санитарно-гигиенических, противоэпидемических и лечебных мер.

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту отравления детей.

6 сентября на пресс-конференции в Джанкое первый заместитель главного санитарного врача Украины Людмила МУХАРСКАЯ заявила, что причиной массового отравления воспитанников детсадов стал кефир, привезенный с молокозавода Геническа (Херсонская область).

Работа молочного цеха, продукция которого поставлялась в детские сады Джанкоя, приостановлена. Молочный цех в Геническе является дочерним подразделением джанкойского сельхопредприятия «Изумрудный».