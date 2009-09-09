Азербайджан готов инвестировать 1 млн.долл. в сахарную отрасль

Азербайджан готов инвестировать 1 млн. дол. в развитие сахарной отрасли в Сумской области.

Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Украине Талят АЛИЕВ в Сумах во время встречи с председателем областной госадминистрации Николаем ЛАВРИКОМ, сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской ОГА.

По данным пресс-службы, посол Азербайджана сообщил, что деловые круги этой страны намерены инвестировать средства в сахарную отрасль Сумской области, чтобы ее возродить.

«Мы хотим со следующего года взять в Сумской области в аренду земли, чтобы сеять свеклу и производить из ней сахар, такой необходимый как Украине, так и Азербайджану», – сказал Т.АЛИЕВ.

По его словам, для начала предприниматели из Азербайджана готовы инвестировать 1 млн. долларов в развитие сахарной отрасли.

«На Сумскую область выбор упал не случайно: именно здесь царит климат доверия и защиты», - подчеркнул посол.

Также в ходе переговоров было принято решение о том, что инвестор из Азербайджана приобретет Угроидский сахарный завод для возобновления производства на нем.

Как заметил Н.ЛАВРИК, возобновление производства сахара в области совпадает со стратегией ОГА по развитию сельского хозяйства. Поэтому, по его мнению, это является «примечательным событием для региона».

В рамках визита в Сумскую область Т.АЛИЕВ посетил Угроидский и Виринский сахарные заводы, ЗАО «Технология», ОАО «Сумское НПО имени Фрунзе» и Сумской государственный университет.

По итогам I полугодия 2009 года внешнеторговый оборот Сумской области с Азербайджаном состоял лишь из экспортных поставок и составил 3968,0 тыс. долл. США.