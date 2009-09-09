В Монако прошли Дни Украины в Европе 2009 (Фото)

В Монако с 27 по 30 августа т.г. прошли «Дни Украины в Европе 2009». ГК «Петрус» выступила соорганизатором мероприятия. Об этом УНИАН сообщил глава пресс-службы ГК «Петрус» Александр ПЕТРУЛЕНКОВ.

Организатор мероприятия - Международный общественно-патриотический фонд «Дни Украины» при поддержке генерального спонсора – ТМ «Статус».

Торжественная церемония открытия «Дней Украины в Европе 2009» состоялась во всемирно известном зале La Salle Empire («Hоtel de Paris», Monte-Carlo), где в 1956 году состоялась свадебная церемония Грейс Келли и принца Монако Райнера.

Международный патриотический фонд посвятил благотворительный бал Терещенко Михаилу Ивановичу – украинскому благотворителю, который помогал украинским и российским эмигрантам. Он похоронен в Монако.

Средства от бала пойдут в помощь детям с диагнозом аутизм и нарушениями эмоционально-волевой сферы.

На балу присутствовали потомки династии Терещенко, общественные деятели Украины, Франции и Монако.

В программе вечера были представлены коллекции украинских дизайнеров – Дианы Дорожкиной и Екатерины Шаховской, а также известного французского дизайнера Клода Бонуччи.

В качестве специальных гостей были приглашены: дуэт «Барселона», «Настя и Потап», легендарная итальянская группа «Matia Bazar».

Также было объявлено о награждении престижной футбольной премией Golden Foot известного футболиста и тренера Олега Блохина.

Справка УНИАН. Группа компаний „Петрус”, объединяет десятки торгово-промышленных компаний разных сфер бизнеса: производство алкогольных напитков, кондитерских и бисквитных изделий, сельскохозяйственной продукции, таможенно-складские услуги, реклама, дистрибуция ликероводочных изделий, продуктов питания, косметики, инвестиционных проектов в сфере строительства коммерческой и жилой недвижимости.

ГК „Петрус” представляет известные в Украине и мире торговые марки: «Статус», «Горилочка», «Златогор», «Кропива», «Давний рецепт», «Світ ласощів», «Домашне свято», «Руслада», «SunMille» и др. Свою продукцию экспортирует в более двадцати стран мира: Россию, Китай, США, Канаду, Израиль, Испанию, Германию, Польшу, страны Балтии, Казахстан, Армению, Азербайджан и др.