Часть Мариуполя обесточена из-за штормового ветра

Сегодня в Мариуполе в результате штормового ветра произошло более 70 обрывов проводов на линиях электропередач.

Как сообщили УНИАН в диспетчерской предприятия «Приазовские электрические сети», по состоянию на 17.00 от жителей города поступило более 200 заявлений об авариях на электросетях.

«Установлен 71 факт обрыва проводов линий электропередач», – сказали в ПЭС.

Кроме того, как сообщает сайт газеты «Ильичевец» со ссылкой на оперативные службы города, больше всего от непогоды пострадал Орджоникидзевский район, где вышли из строя три высоковольтных линии по 6 кВ.

По словам заместителя директора ПЭС Валентина ГОНЧАРЕНКО, в течение дня из-за обрывов на линиях обесточивались не только окраины города, но и центр Левобережья.

Также начальник аварийно-водолазной службы Мариуполя Александр ТАТАЙ сообщил изданию, что из-за порывов ветра, скорость которого достигала 21 метра в секунду, рухнули три больших дерева, два из них - на территорию детских садов. А.ТАТАЙ уточнил, что пострадавших в результате падения деревьев нет.

«Сейчас спасатели оперативно пытаются убрать аварийные деревья. В первую очередь, выполняются заявки, поступающие от управления образования, но мариупольцы ждут помощи по всему городу», - констатировали в аварийной службе Мариуполя.

В службе добавили, что в помощь мариупольцам уже направлены ремонтные бригады из соседних районов Донецкой области.

Аварийно-восстановительные работы в городе в условиях штормовой погоды продолжаются.