Транспортники и аграрии определятся с зерновыми терминалами

Научно-исследовательский институт морского флота Украины (УКРНИИМФ) при участии ООО «Речтранспроект» и Министерства аграрной политики в двухнедельный срок должны разработать схему имеющихся и возможных мощностей в морских портах для строительства зерновых терминалов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины, соответствующее поручение было дано сегодня в Министерстве транспорта и связи Украины в ходе совещания по вопросам разработки проекта Программы строительства припортовых элеваторов и развития речного транспорта Украины с использованием реки Днепр.

Совещание проводилось под председательством заместителя министра – главы Государственной администрации морского и речного транспорта Михаила ЧУБАЯ в соответствии с поручениями премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО. В нем приняли участие представители УКРНИИМФа, Минтранса, Минагрополитики, ООО «Речтранспроект», «Укрзализныци», Украинской зерновой ассоциации.

«Вопрос развития мощностей по перевалке зерновых грузов мы обсудили с начальниками семи морских портов и готовы принимать конкретные решения», – отметил М.ЧУБАЙ.

В ходе совещания отмечалось, что с каждым годом объем зерноперевозок в Украине растет. В прошлом году он составил около 30 млн. тонн зерновых грузов, на протяжении следующих пяты лет этот объем прогнозируемо увеличится более, чем вдвое.

При этом сегодня на украинский рынок пришли новые иностранные компании-зернотрейдеры, которые пока еще не имеют собственных перевалочных мощностей. «Есть заинтересованные в инвестициях компании, и мы должны дать им уже готовые предложения по созданию новых мощностей по перевалке зерновых. При таком условии мы достигнем позитивного результата», – подчеркнул М.ЧУБАЙ.