В Украине намерены создать припортовые элеваторы

9 сентября т.г. в Министерстве транспорта и связи Украины состоялось совещание по вопросам разработки проекта Программы строительства припортовых элеваторов и развития речного транспорта Украины с использованием реки Днепр как транспортной артерии. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранссвязи, сообщает АПК-Информ.

"Вопрос развития мощностей по перевалке зерновых грузов мы обсудили с начальниками семы морских портов и готовы принимать конкретные решения", - отметил заместитель министра, глава Укрморречфлота Михаил Чубай.

С каждым годом объем зерноперевозок в Украине возрастает: в прошлом году он составил около 30 млн. тонн зерновых грузов, прогнозируется, что на протяжении следующих 5 лет этот объем увеличиться более чем вдвое.

По словам М.Чубая, на украинский рынок пришли новые иностранные компании-зернотрейдеры, которые пока что не имеют собственных перевалочных мощностей.

"Есть заинтересованные в инвестициях компании, и мы должны дать им уже готовые предложения по созданию новых мощностей по перевалке зерновых. При таких условиях мы достигнем положительного результата", - подчеркнул замминистра.

По итогам заседания Научно-исследовательскому институту морского флота Украины при участии ООО "Речтранспроект" и Минагрополитики поручено в двухнедельный срок разработать схему имеющихся и возможных мощностей в морских портах для строительства зерновых терминалов.