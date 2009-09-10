Мексика увеличит импорт масличных культур на 6%

Согласно обновленным данным Минсельхоза США, в 2009/10 МГ (сентябрь-август) Мексика импортирует 3,5 млн. тонн соевых бобов, что на 6% превышает показатель предыдущего прогноза и уровень закупок прошлого года - 3,3 млн. тонн. При этом внутреннее потребление увеличится до 3,6 (3,4; 3,5) млн. тонн, а объем переработки масличной достигнет 3,6 (3,4; 3,4) млн. тонн, сообщает АПК-Информ.

Оценка производства соевого масла в Мексике в новом сезоне озвучивается на уровне 626 (600; 605) тыс. тонн, а импорт данной продукции составит 200 (230; 170) тыс. тонн. Внутреннее потребление соевого масла в стране также сократится до 821 (830; 805) тыс. тонн.

Импортные закупки рапса в 2009/10 МГ (октябрь-сентябрь) составят 1,3 млн. тонн против 1,4 млн. тонн в предыдущем прогнозе и 1,2 млн. тонн в 2008/09 МГ, а внутренне потребление озвучивается на уровне 1,3 (1,4; 1,3) млн. тонн.

В свою очередь, производство рапсового масла достигнет 512 (540; 492) тыс. тонн, а внутреннее потребление данной продукции составит 515 (585; 505) тыс. тонн.