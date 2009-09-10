Завтра в Украине тепло и сухо

Завтра в Украине осадков не ожидается, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, на юге местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 10-15°, в южной части 14-19°, на юге Крыма до 21°; днем 23-28°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 13-18°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

В Киевской области в пятницу осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 23-28°. В Киеве температура ночью 12-14°, днем 25-27°.