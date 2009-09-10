В Малайзии запасы пальмового масла увеличились

Согласно данным аналитиков Совета по пальмовому маслу Малайзии (МРОВ), в августе т.г. объем производства пальмового масла в стране увеличился на 0,2% - 1,5 млн. тонн против показателя июля (1,49 млн. тонн).

При этом экспортные поставки пальмового масла из Малайзии в указанный период сократились на 9,5 % в месяц - до 1,32 (1,45) млн. тонн. В результате запасы данной продукции в стране по итогам августа увеличились на 6,2% - до 1,42 (1,33) млн. тонн.

Отметим, что операторы рынка озвучивали свою оценку запасов малазийского пальмового масла на уровне 1,35-1,4 млн. тонн.