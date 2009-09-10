Кабмин утвердил льготы на закупку минеральных удобрений

Кабинет Министров Украины утвердил льготы для сельскохозяйственных предприятий на закупку фосфоросодержащих минеральных удобрений отечественного производства.

Соответствующее постановление № 914 от 12 августа 2009 г. «Об утверждении Порядка использования в 2009 году средств Стабилизационного фонда для финансирования мероприятий по защите, воссозданию и повышению плодородия почв» обнародовано на сайте Кабинета Министров Украины.

Согласно постановлению, бюджетные средства направляются сельскохозяйственным предприятиям для частичной компенсации стоимости фосфоросодержащих минеральных удобрений, которые изготовляются отечественными производителями, и приобретаются для использования в собственном производстве по прямым договорам у производителей с 1 августа по 1 декабря т.г.

Размер компенсации за суперфосфат отечественного производства составляет 600 грн. за тонну, амофос – 1350 грн./ т, нитроамофоску (суперагро) – 1125 грн. за тонну.

Отмечается также, что для создания реестра сельскохозяйственных предприятий, которые имеют право на получение компенсации стоимости удобрений, управление агропромышленного развития райгосадминистрации образует комиссию, в состав которой входят начальник управления, представитель соответствующего финансового органа, органа государственной контрольно-ревизионной службы, государственной налоговой службы, председатель ассоциации фермеров, представитель совета сельскохозяйственных предприятий.

Комиссия определяет средний показатель размера компенсации стоимости удобрений на один гектар пашни для района пропорционально площади пашни у сельскохозяйственных предприятий состоянием на 1 января в 2009 г. в пределах доведенного до района годового лимита бюджетных средств. На его основе определяются также годовые лимиты компенсации.