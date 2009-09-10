В Херсонской обл. поголовье КРС сократилось на 7%

В Херсонской области за 8 месяцев текущего года к аналогичному периоду прошлого года поголовье крупного рогатого скота (КРС) сократилось на 7%, а поголовье свиней выросло на 7,4%.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Отмечается, что на 1 сентября текущего года поголовье КРС в хозяйствах всех категорий составляло 152,2 тыс. голов, в том числе, коров – 86,3 тыс. голов (на 2,6% меньше, чем на 1 сентября 2008 г.), овец и коз – 82 тыс., птицы всех видов – 6 млн. 439,5 тыс.

В то же время, поголовье свиней на указанную дату текущего года составило 229,4 тыс. голов.

В Херсонской области за 8 месяцев реализация КРС сократилась на 2,8%, яиц –на 17,3%, молока – на 0,9%. Хозяйствами всех категорий за 8 месяцев текущего года реализовано на забой скота и птицы (в живом весе) на 2,8% меньше – 45,3 тыс.т, а яиц произведено на 17,3% меньше – 259,2 млн. шт. В то же время, молока выработано на 0,9% больше – до 224,1 тыс. т.

Производство шерсти осталось на уровне прошлого года – 180 тонн.