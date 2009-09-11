Президент обратился в Генпрокуратуру

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обращает внимание генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО на необходимость тщательной проверки информации о попытке рейдерской атаки на ОАО “Агропромышленная фирма “Таврия” в г.Новая Каховка Херсонской области.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, в письме к генпрокурору глава государства отметил: в последнее время в СМИ, обращениях юридических лиц и граждан подается информация о фактах рейдерского захвата объектов собственности - речь идет в первую очередь о деятельности “отдельных групп и юридических лиц, незаконно присваивающих чужое имущество (в том числе мошенническим путем через незаконные судебные решения, при содействии коррумпированных сотрудников правоохранительных, контрольных и других органов государственной власти)”.

Подтверждением этому, отметил В.ЮЩЕНКО, стала дерзкая попытка рейдерского захвата имущественного комплекса ОАО “Агропромышленная фирма “Таврия”. По информации МВД, говорится в письме Президента, вечером 3 сентября в Новой Каховке около 170 человек пытались проникнуть в административное помещение указанного ОАО. Во время столкновения между прибывшими и сотрудниками агропромышленной фирмы и местными жителями 39 человек получили телесные повреждения и были отправлены в больницу.

“Ввиду особенной резонансности события, прошу безотлагательно проверить указанные факты. При наличии достаточных оснований принять решение в порядке, предусмотренном ст. 97 Уголовно-процессуального кодекса Украины, и о результатах информировать лично до 15 сентября 2009 года”, - отмечает Президент в письме к генпрокурору.

Как сообщал УНИАН, вечером 3 сентября группа неизвестных пыталась штурмом захватить административное здание завода ОАО “Агропромышленная фирма “Таврия”.

К админзданию завода подъехали три автобуса с неизвестными в количестве почти 170 человек, одетыми в черную униформу и экипированными спецсредствами, в частности щитами, касками, бронежилетами, резиновыми дубинками и баллонами с газом “Терен”, “Кобра-1С”. Эти люди попытались взять штурмом админздание.

На защиту завода выступили его сотрудники и местные жители, в целом около 1 тыс. чел.

В результате столкновений 5 человек с огнестрельными ранениями были доставлены в городскую больницу. Туда же были доставлены 34 человека с другими травмами. Милиция задержала 169 человек.

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту захвата административных и других зданий завода.

4 сентября мэр Новой Каховки Владимир КОВАЛЕНКО заявил, что попытка захвата “Таврии” была связана со вступлением в должность нового директора.