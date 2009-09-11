В Ивано-Франковске реализовано 246 тонн сахара

В Ивано-Франковске по состоянию на 10 сентября на рынках города уже реализовали 246 тонн сахара из Госрезерва Украины.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Ивано-Франковского горисполкома.

В сообщении отмечается, что для обеспечения выполнения требований распоряжения Кабинета министров Украины от 12.08.09 г. №952-р «Об осуществлении дополнительных мероприятий по стабилизации ситуации, сложившейся на внутреннем рынке сахара» и с целью недопущения в г. Ивано-Франковске дестабилизации ситуации на рынке сахара, снижения его стоимости, обеспечения населения города качественным и доступным продуктом, начиная с 21 августа в 2009 г. на продовольственных рынках осуществляется реализация сахара из Государственного материального резерва Украины.

Цена сахара установлена на уровне 3,80 грн. за 1 кг. Продажа обеспечивается предприятием ГП «Ивано-Франковский комбинат хлебопродуктов» ежедневно на трех рынках (согласно предварительно определенному графику). С целью максимально полного охвата территории города место реализации сахара меняется каждые три дня.

Справка УНИАН. Ивано-Франковской области для снижения стоимости сахара выделено из Госрезерва 839 тонн сахара.