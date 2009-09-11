В Херсонской обл. индекс потребительских цен составил 99,9%

В Херсонской области в августе текущего года индекс потребительских цен составил 99,9% (по Украине - 99,8%).

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области, на потребительском рынке Херсонской области в августе цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 1,5%. Больше всего (на 12%) подешевели фрукты (за счет снижения цен на яблоки на 28,7% и бананы на 10,5%). Также значительно (на 11,4%) снизились цены на овощи, в т. ч. морковь – на 21,3%, свеклу – на 13,6%, картофель – на 11,0%, в то же время капуста подорожала на 16,8%.

На 2,0–0,1% подешевели животные жиры, сметана и сливки, сыры, масло, мясо и мясопродукты, рыба и продукты из рыбы.

В то же время на 6,6–0,3% подорожали сахар, чай, кофе, яйца, молоко, хлеб и хлебопродукты.

Индекс цен производителей промышленной продукции в Херсонской области в августе составил 102,2% (по Украине – 101,8%).