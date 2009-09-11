«SPAR-Украина» открыла шестой супермаркет - EUROSPAR

Компания «SPAR-Украина» открыла в Луганске шестой супермаркет – EUROSPAR – площадью 1500 кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в компании.

Сообщается, что 28 августа в Луганске был открыт новый торговый центр «Южноград» по ул. 2 Краснознаменная, 28, якорным арендатором которого стал продуктовый супермаркет EUROSPAR.

«Следуя европейским стандартам, супермаркет EUROSPAR объединил в себе высокий сервис, широчайший выбор, оптимальные цены, - цитируют в компании слова директора сети СПАР-Луганск Любови ХУДОКОРМОВОЙ. – И наш коллектив сделает все возможное, чтобы покупатели нашего EUROSPARа остались довольны обслуживанием».

По ее словам, ассортимент супермаркета включает более 11 тыс. наименований (фрукты, овощи, мясо, рыба, кулинария, выпечка и сопутствующие товары), которые полностью соответствуют высоким стандартам качества. В супермаркете работают 11 кассовых терминалов.

Справка УНИАН. Компания «СПАР-Украина» (основана в 2001 году) развивается на условиях франчайзинга, предлагая 4 формата супермаркетов – SPAR-EXPRESS (торговой площадью от 60 до 200 кв. м.), SPAR (торговой площадью от 200 до 1000 кв. м.), EUROSPAR (торговой площадью от 1000 до 3000 кв. м.), INTERSPAR (торговой площадью более 3000 кв. м.). С августа компания реорганизовалась в ООО "SPAR-Украина" и перевела главный офис из Черкасс в Киев.

По состоянию на 1 августа 2009 года, сеть "SPAR" объединяет 35 супермаркетов общей торговой площадью 23,4 тыс. кв. м в 13 городах Украины: Черкассы, Смела, Канев, Луганск, Днепропетровск, Корсунь-Шевченковский, Кривой Рог, Соледар, Харьков, Николаев, Киев, Радомышль, Кировоград.

SPAR – сеть продуктових супермаркетов в 33-х странах мира, в составе которой более 14 тыс. супермаркетов, а размер розничных продаж составляет порядка 30 млрд. евро в год.